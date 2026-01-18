Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall auf B5

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der B5 nahe Elpersbüttel in Dithmarschen sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 33-jähriger Autofahrer von der Bundesstraße nach rechts auf ein Grundstück einbiegen. Eine hinter ihm fahrende 25-Jährige bremste ihren Wagen ab. Vermutlich wegen zu geringem Abstand versuchte ein folgender Autofahrer auf den Seitenstreifen auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß das Auto des 20-Jährigen mit dem abbiegenden Wagen zusammen.

Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der 20-Jährige leichte. Beide Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. An ihren Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 25-Jährige blieb unverletzt, ihr Auto unbeschadet. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.