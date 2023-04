Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall auf der A27

Verden (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A27 im Landkreis Verden ist ein Mensch schwer verletzt worden. Ein Transporter fuhr am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord einem Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Der Beifahrer des Transporters wurde eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Die A27 in Fahrtrichtung Walsrode wurde voll gesperrt. Es komme zu erheblichem Stau, teilte die Polizei mit.