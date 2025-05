Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Vorfalls mit einer verletzten Person gibt es in Hamburg einen großen Polizeieinsatz. Der verletzte Mensch kam laut einem Polizeisprecher in ein Krankenhaus. Auf der Plattform X teilte die Polizei mit, dass es im Stadtteil Jenfeld wegen des Einsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen könne. Genaue Angaben zum Geschehen machte der Sprecher nicht. Die Ermittlungen dauern zunächst an.