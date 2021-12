Ein Mensch stirbt bei Feuer in Einfamilienhaus

Ein Feuerwehrfahrzeug. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wanna (dpa/lni) – Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wanna (Landkreis Cuxhaven) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es seien keine weiteren Personen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Haus schon komplett in Flammen gestanden. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an, eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr aber verhindern. Für die Bewohner der Gemeinde Wanna bestehe wegen der starken Rauchentwicklung ein Warnhinweis, hieß es. Zur Identität der oder des Toten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

