Ein Mensch stirbt bei einem Brand in Adendorf

Adendorf (dpa/lni) –

Bei einem Brand eines Zweifamilienhauses in Adendorf im Kreis Lüneburg ist ein Mensch gestorben. Nähere Angaben zum Alter oder dem Geschlecht machte die Polizei zunächst nicht. Das Feuer wurde bereits gelöscht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Weitere Menschen aus dem Gebäude seien evakuiert worden. Einige Straßen in dem Bereich des Brandes wurden wegen des Einsatzes am frühen Morgen gesperrt. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache.