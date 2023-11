Ein Mensch schwer verletzt bei Unfall auf Landstraße

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Langwedel (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Langwedel und Borgdorf-Seedorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Am Samstagabend kollidierten ein kleinerer Bus und ein Auto miteinander, wie die Polizei mitteilte. Eines der Fahrzeuge war wegen der vereisten Straße von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Die schwer verletzte Person wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.