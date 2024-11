Ein Mensch in Lebensgefahr nach Unfall zwischen zwei Autos

Cloppenburg (dpa/lni) –

Bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Cloppenburg sind fünf Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Ein 77 Jahre alter Autofahrer habe am Vormittag beim Abbiegen auf eine Straße einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizeisprecher. Es kam zum Zusammenstoß.

In dem heranfahrenden Auto wurde ein Mann eingeklemmt. Nachdem er von der Feuerwehr befreit wurde, flog ihn ein Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in Krankenhäuser.