Rennau (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 nahe Rennau (Landkreis Helmstedt) ist am frühen Montagmorgen eine Person schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Montag fuhr die Person auf einen Lastwagen am Ende eines Staus auf. Weitere Angaben zu der verletzten Person oder dem Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.