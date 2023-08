Ein Mensch bei Brand in Geschäft verletzt: sieben gerettet

Elmshorn (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Geschäft in Elmshorn ist am Dienstagabend ein Mensch leicht verletzt worden. Die Person erlitt Brandverletzungen an den Händen, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Sieben Menschen konnten durch die Feuerwehr aus Wohnungen über dem brennenden Laden gerettet werden. Weil der Fluchtweg über das Treppenhaus zu stark verqualmt war, kam dafür auch eine Drehleiter zum Einsatz, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Da in dem Laden neben Farbtinte für Drucker auch Akkus lagerten, mussten diese nach dem Löschen der Flammen in mit Wasser gefüllten Stahlwannen gekühlt werden. Zur Brandursache und Schadenhöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.