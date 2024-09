«Ein Meilenstein»: 2025 erstmals SailGP-Regatta vor Rügen

Startet im August 2025 zum ersten Mal in Deutschland: Die SailGP-Serie mit dem deutschen Fahrer Erik Heil. Ricardo Pinto For Sailgp/SailGP/dpa

Sassnitz/Rügen (dpa) –

Die Formel 1 des Segelsports wird im nächsten Jahr zum ersten Mal in Deutschland starten. Gut zwei Jahre nach dem Einstieg von Sebastian Vettels Germany SailGP Team wird Sassnitz auf Rügen am 16. und 17. August 2025 erster deutscher Gastgeber einer SailGP-Regatta sein.

Vettel: Meilenstein für Segel-Liga

Der viermalige Formal-1-Weltmeister Sebastian Vettel freut sich über die Premiere und glaubt: «Ein SailGP-Event in Deutschland wird ein Meilenstein für die Liga und das Team auf dem Weg sein, den Sport hier bekannter zu machen.»

Das deutsche Team hatte seine Premierensaison mit Platz zehn abgeschlossen. Die noch junge und von Oracle-Gründer Larry Ellison sowie Segelstar Russell Coutts gegründete globale Segelliga startet am 23./24. November in Dubai in ihre fünfte Saison.

Beim neuen Team Brasilien wird erstmals eine Frau am Steuer im Einsatz sein: Doppel-Olympiasiegerin Martine Grael tritt als Fahrerin an. 14 SailGP-Wettbewerbe stehen über ein Jahr bis zum Finale Ende November 2026 in Abu Dhabi an.

Rügen erwartet Mega-Event

Neu ist der Austragungsort Sassnitz auf Rügen. Der zweimalige Olympia-Dritte Erik Heil aus Strande in Schleswig-Holstein sagt: «Es wird eine große Ehre sein, bei der ersten Heimveranstaltung am Steuer des deutschen Katamarans zu sein. Seit wir das Team ins Leben gerufen haben, war es unser großes Ziel, ein SailGP-Event nach Deutschland zu holen.»

Sassnitz habe sich laut Team-Statement «gegen starke Konkurrenz anderer Bewerber und Standorte durchgesetzt». Erwartet wird «eine der größten Segelsportveranstaltungen, die jemals in Deutschland stattgefunden» hat.

Event-Sieger kassierten im SailGP zuletzt 200.000 US-Dollar, umgerechnet rund 180 000 Euro, Preisgeld. Die Saisonmeisterschaft war mit zwei Millionen US-Dollar, rund 1,8 Millionen Euro, dotiert.