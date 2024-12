Ein Mann nach Schusswechsel in Kiel festgenommen

Ein Mann wurde nach einem Schusswechsel in ein Krankenhaus gebracht. Jonas Walzberg/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Ein 38-Jähriger ist nach einem Schusswechsel mit einem Polizisten in Kiel festgenommen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, kam der verletzte Mann zunächst in ein Krankenhaus. Zu den Hintergründen der Tat gab es aufgrund der laufenden Ermittlungen zunächst keine Auskünfte. Die Polizei sei vor Ort und habe den Bereich abgesperrt, hieß es auf X. Wie ein Reporter berichtete, stehe zudem ein Fahrzeug des Täters in einer Seitenstraße.