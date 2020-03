Ein Leichtverletzter bei Brand von Asylbewerber-Unterkunft

Feuerwehrmänner sitzen in ihrem Fahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Rehburg-Loccum (dpa/lni) – Beim Brand einer Unterkunft für Asylbewerber in Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg) hat ein 20-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Polizei geht davon aus, dass ein 27 Jahre alter Mann das Feuer am Samstagabend gelegt hat. Er wurde nach der Festnahme in eine psychiatrische Klinik gebracht, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten.

Der Mann war nach Schilderung von Passanten am Nachmittag mit mehreren Bewohnern des Hauses in Streit geraten und wurde demnach dort auch am Abend gesehen. Warum er dann vermutlich ein Feuer gelegt hat, war am Sonntag noch unklar. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher. Er machte keine Angaben dazu, warum der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Klinik kam.

Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, hatten die Bewohner der brennenden Wohnung das Haus bereits verlassen. Andere Bewohner des Haues wurden von der Polizei geweckt, kleinere Kinder wurden aus dem Haus getragen.