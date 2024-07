Ein Jahr altes Mädchen bei Küchenbrand schwer verletzt

Norden (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in der Küche eines Wohnhauses im ostfriesischen Norden (Landkreis Aurich) ist ein Kleinkind schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitt das ein Jahr alte Mädchen schwere Brandverletzungen. Rettungskräfte behandelten das Kind zunächst in einem Rettungswagen. Danach wurde es in Begleitung einer Notärztin mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ins niederländische Groningen geflogen.

Nach Angaben der Feuerwehr war es der Familie zuvor gelungen, das Kind aus der Küche zu retten und das Feuer zu löschen. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr kontrollierte die Küche und belüftete das Gebäude. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.