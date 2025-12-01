«Ein bisschen nerdig» – LKA geht neue Social-Media-Wege

Hannover (dpa/lni) –

Sie wollen Polizeiarbeit sichtbarer und nahbarer machen – und zeigen, was sich hinter der Arbeit des Landeskriminalamts Niedersachsen verbirgt: Kim (28) und Patrick (34) sind die neuen Gesichter der Behörde auf Social-Media-Plattformen wie Twitch und Instagram. Erstmals erhielten die Nutzer unter anderem Einblicke in die Arbeit an Spuren im Kriminaltechnischen Institut, teilte das Landeskriminalamt mit. Sein Ziel sei, etwa auf Risiken im Internet einzugehen, sagte der 34 Jahre alte Kriminalhauptkommissar Patrick, der ab Montag im Team der Polizeidirektion Hannover im Twitch-Stream zu sehen ist.

Twitch ist eine vor allem bei Gamern beliebte Live-Streaming-Plattform, auf der Videospiele übertragen werden können – und auf der man per Chat mit den Streamenden interagieren kann. Seit Dezember 2024 ist die Polizei Hannover dabei, die Beamten zocken Videospiele, plaudern und beantworten Fragen.

«Nahbarkeit der Polizei»

«Mir persönlich ist die Nahbarkeit der Polizei und gerade auch Präsenz im digitalen Raum sehr wichtig, um einfach auf Augenhöhe kommunizieren zu können», sagte Patrick, der als «Officer Nugget» online unterwegs ist. «Außerdem haben wir die Chance, Themen dort zu platzieren, wo sie am ehesten behandelt werden sollten», erklärte er. Ursprünglich sei das Twitch-Team der Polizei Hannover auf ihn zugekommen, um ihn als Experten zu gewinnen – nun werde er Teil des Teams.

Kim wiederum wird eine ganz andere Seite des Landeskriminalamts zeigen – die Arbeit am Kriminaltechnischen Institut: Die 28-Jährige wird nach LKA-Angaben als erste Chemisch-Technische Assistentin aus der Toxikologie des Instituts auf einem neuen Instagram-Account posten – und zwar vom 5. Januar 2026 an. Das mobile Labor wolle sie beispielsweise vorstellen – das sei «ziemlich interessant», sagte sie. Es gehe um wissenschaftliche Fragen rund um die Auswertung von Spuren: «Es ist ein bisschen nerdig bei uns.» Wichtig ist ihr Aufklärung, etwa im Zusammenhang mit neuen psychoaktiven Stoffen, die E-Liquids beigemischt sein könnten.

Viele wissen nicht, wie das Landeskriminalamt arbeitet

Allerdings solle nicht bei Einsätzen gefilmt werden, betonte die 28-Jährige. Stattdessen solle es Zusammenschnitte geben – mit Einblicken in den Laboralltag. Aber: «Es soll nicht zu wissenschaftlich werden.» Sehen sollten die Internetnutzer vor allem, dass die Polizei nicht nur aus der Kriminalpolizei und dem Einsatz- und Streifendienst bestehe. «Gerade im Hinblick auf das LKA erlebe ich immer wieder, dass viele Personen gar nicht genau wissen, was wir eigentlich machen und wie wir arbeiten», sagte sie.

Zwei wesentliche Ziele würden mit den Social-Media-Auftritten verfolgt, erklärte LKA-Präsident Thorsten Massinger. «Zum einen machen wir die anspruchsvolle und gesellschaftlich enorm wichtige Arbeit unserer Fachleute sichtbarer und attraktiver, um dringend benötigte Nachwuchs- und Fachkräfte zu gewinnen. Zum anderen nutzen wir diese Kanäle gezielt für Prävention – wir klären Kinder und Jugendliche niedrigschwellig über Gefahren im Netz auf, stärken ihre digitale Zivilcourage und setzen ein deutliches Zeichen gegen Hass, Hetze und Radikalisierung im digitalen Raum.»

Es gebe zwar auch Gegenwind – und die Frage: «Haben die nichts Besseres zu tun?», räumte Patrick ein. Aber die Polizei solle als präsent gezeigt werden und für die Bürger da sein. Und: Ihre Hauptarbeit als Chemisch-technische Assistentin und Polizeibeamter machten beide immer noch. Kim sagte: «Wir bürden uns mehr auf, weil uns das wichtig ist.»