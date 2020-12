Eilantrag gegen Verbot von «Querdenken»-Demo in Bremen

Bremen (dpa/lni) – Beim Verwaltungsgericht Bremen ist am Mittwoch ein Eilantrag gegen das vom Ordnungsamt erlassene Verbot einer Großdemonstration sogenannter Querdenker gegen die Corona-Politik eingegangen. Der Antrag werde von der 5. Kammer geprüft und entschieden, sagte die Sprecherin des Verwaltungsgerichts, Verena Korrell.

Es geht um eine für Samstag von der Initiative «Querdenken421» geplante Demonstration auf der Bürgerweide am Hauptbahnhof, die am Dienstag mit einer weiteren Demonstration auf dem Marktplatz verboten wurde. Mit einer Entscheidung über den Eilantrag wurde in den nächsten 48 Stunden gerechnet, um auch die Chance auf weitere Rechtsmittel beim Oberverwaltungsgericht zu wahren.

Für die Demonstration auf der Bürgerweide – Motto: «Bundesweites Fest für Frieden und Freiheit» – rechnen die Veranstalter laut Innenbehörde mit rund 20 000 Teilnehmern und am Marktplatz (Motto: «Kinderlachen») mit 10 000 Teilnehmern. Ein Wechsel von einer Demonstration zur anderen durch die Teilnehmer ist nach Angaben der beiden Anmelder ausdrücklich beabsichtigt.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte es unter Verweis auf die Anstrengungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie als «hanebüchen und geradezu irre» bezeichnet, «was diese Leute unter Leugnung aller Fakten und Gefahren in Bremen planen». Die Bremer Polizei bereite sich auf einen Großeinsatz vor und werde von Kräften aus Brandenburg, Schleswig-Holstein, Berlin und der Bundespolizei unterstützt.

Pressemitteilung