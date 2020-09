Eigentümerwechsel bei Flensburger Werft vollzogen: Neue FSG

Eine Fähre in der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) – Die neue Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) ist am Dienstag unter der Regie der Tennor Holding an den Start gegangen. «Ab heute sind die zur Tennor gehörenden Gesellschaften Eigentümer der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft», sagte Sachwalter Christoph Morgen am Dienstag in Flensburg. Damit seien die Aufgaben von ihm und dem Generalbevollmächtigten Stefan Denkhaus abgeschlossen. Die FSG werde mit den neuen Gesellschaftern weiterhin als FSG am Markt auftreten. Die Altgesellschaften, die sich weiterhin im Insolvenzverfahren befinden, werden demnach unbenannt und letztendlich liquidiert, wenn die Gläubiger ihr Geld erhalten haben.

Die seit Jahren angeschlagene Werft war bereits 2019 von der Tennor Holding des Investors Lars Windhorst zum ersten Mal übernommen worden. Durch den erneuten Erwerb konnte die Werft ohne die bisherigen Schulden neu starten. Für die alte FSG wurde am 1. August das Insolvenzverfahren am Flensburger Amtsgericht eröffnet. Rund 350 der bisher 650 Beschäftigen behalten ihren Arbeitsplatz. Allerdings muss ein Großteil bis zum Start eines Bauprogrammes in Kurzarbeit gehen, wie der von Tennor entsandte neue Geschäftsführer Stefan Kindler sagte. Einen Starttermin für das Bauprogramm nannte Kindler nicht. Es werde derzeit erarbeitet.

Etwa 300 Beschäftige haben die Werft verlassen und sind Anfang August in eine Transfergesellschaft gewechselt. Diese endet am 31. Januar 2021.