Eigentümer verurteilt Hausbesetzung: Zwischenangebot

Bremen (dpa/lni) – Nach einer Hausbesetzung in Bremen hat der Eigentümer die Aktion als rechtswidrig verurteilt, zugleich aber Bereitschaft für einen Zwischennutzungsvertrag signalisiert. Der lang andauernde Leerstand sei auf eine seit 2014 laufende Nachbarschaftsklage zurückzuführen, teilte das Unternehmen Müller & Bremermann GmbH Co. KG als Eigentümer am Montag mit. Hinzu komme eine Verzögerung der Baugenehmigung. «Ohne diese Hürden wären hier bereits vor drei Jahren etwa 25 neue Wohnungen entstanden», hieß es in einer Pressemitteilung.

In und vor dem Gebäude hielten sich auch am Montag mehrere Personen auf. «Auch die Polizei ist vor Ort und sucht den Dialog für eine friedliche Lösung», sagte eine Polizeisprecherin. Am Freitagnachmittag hatten vermummte Personen das Haus belagert und besetzt. Einsatzkräfte der Polizei sperrten das Gebäude daraufhin ab und stellten Strafantrag wegen Hausfriedensbruch.

«Da die Immobilie aufgrund des laufenden Klageverfahrens derzeit nicht genutzt werden kann, ist der Eigentümer bereit, das Gebäude erneut für eine mietfreie begrenzte Zwischennutzung bereitzustellen», so Unternehmenssprecher Daniel Günther. Die Dauer könne bis zu zwölf Monate sein, jedoch müssten Verbrauchskosten getragen und Versicherungen abgeschlossen werden. Zudem müsse das Gebäude nach Ablauf der zwölf Monate ohne Beschädigungen oder weitere Besetzungen freigegeben werden, damit dort Wohnraum entstehen könne.

