Eidelstedt: Feuerwehr rettet Bewohner aus dem dritten Stock

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt hat es am frühen Morgen in einer Wohnung gebrannt. Dabei konnte ein Mann aus dem betroffenen dritten Stock gerettet werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Zwei weitere Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Gegen 4.30 Uhr sei die Feuerwehr ausgerückt, da Rauch aus dem Fenster im dritten Stock eines Hauses drang. Am frühen Dienstagmorgen würden noch Nachlöscharbeiten stattfinden. Zur Ursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.