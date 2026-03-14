Eichhörnchen verklettert sich

In Braunschweig hat sich ein Eichhörnchen verklettert und musste von der Feuerwehr befreit werden. (Symbolbild) Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Braunschweig (dpa) –

Von einem Höhenrettungstrupp der Feuerwehr ist in Braunschweig ein Eichhörnchen gerettet worden. Es hatte sich verklettert und steckte am Nachmittag so unglücklich in einer Pflanze an der Fassade eines Wohnhauses fest, dass es sich nicht mehr selbstständig befreien konnte.

Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen Anwohner Alarm. Die zunächst angerückte Braunschweiger Tierrettung verschaffte sich einen Überblick über die Lage, weil das Eichhörnchen aber in etwa 14 Metern Höhe feststeckte, konnten die Tierretter es mit ihren Möglichkeiten nicht befreien.

Tier steckt in 14 Meter Höhe fest

Sie zogen deswegen zur Unterstützung die Feuerwehr hinzu – und weil an der Einsatzstelle keine tragbaren Leitern eingesetzt werden konnten, rückte schließlich der Höhenrettungstrupp der Feuerwehr an.

Die Männer verschafften sich über das Dach Zugang und seilten sich anschließend zu dem kleinen Tier ab. Dann gelang es einem der Feuerwehrleute, das Tier vorsichtig aus der Kletterpflanze zu befreien. Nach der erfolgreichen Rettung kam das Hörnchen vorsorglich zur Untersuchung zu einem Tierarzt.