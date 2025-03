Ehrung: Herrmanns «Malizia» beste deutsche Hochseeyacht

Hamburg (dpa/lno) –

Fünf Wochen nach seinem Vendée-Globe-Zieldurchgang ist Boris Herrmann in Hamburg geehrt worden. Den Preis gab es aber nicht für Rang zwölf bei seinem zweiten Solo um die Welt. Seine Jacht «Malizia – Seaexplorer» wurde für Platz zwei im Transatlantik-Rennen New York Vendée im vergangenen Jahr zu Deutschlands bester Hochseejacht 2024 gekürt. Der 43-jährige Skipper nahm den German Offshore Award im Großen Saal des Hamburger Rathauses in seiner Wahlheimat entgegen.

«Boris Herrmann hat in dem Rennen eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial die Jacht bei optimalen Witterungsbedingungen hat und wie überragend sein Schiff segelt, wenn Mensch und Maschine als perfekte Einheit funktionieren», sagte Staatsrat Christoph Holstein.

Auch der Wehring & Wolfes Jugendpreis der German Offshore Owners Association (GOOA) ging an zwei Segler, die Hamburgs bekannteste «Segel-WG» bilden: Melwin Fink und Lennart Burke, Seesegel-Aufsteiger vom gemeinsamen Team «Next Generation Boating», wurden als Hoffnungsträger ausgezeichnet.