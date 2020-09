Rinteln (dpa/lni) – Ein 50-Jähriger hat auf einer Straße in Rinteln (Landkreis Schaumburg) am Donnerstagmittag eine prall gefüllte Geldbörse gefunden und diese bei der Wache abgegeben. Wie die Polizei mitteilte, waren fast 900 Euro in dem Portemonnaie. Weil ein Personalausweis in der Geldbörse war, sei der Besitzer schnell gefunden worden und habe sein Portemonnaie wieder bekommen. Wieso er so viel Geld mit sich trug, blieb zunächst unklar.

Pressemitteilung Polizei Rinteln