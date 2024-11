Ehrliche Finderin gibt 700 Euro bei Polizei ab

Celle (dpa/lni) –

Eine ehrliche Finderin hat in Celle auf einer Polizeiwache 700 Euro Bargeld abgegeben. Die Frau habe die Scheine am Mittwochmittag in einer Sparkasse entdeckt und nicht herausfinden können, wer sie verloren habe, teilte die Polizei mit. Nach Rücksprache mit den Bankangestellten habe die 41-Jährige sich auf den Weg zur Wache gemacht. Das Bargeld werde nun sicher verwahrt und an das Fundbüro der Stadt Celle abgegeben, hieß es. Sollte sich der Besitzer melden, stehe es der Finderin frei, einen Fundanspruch zu erheben und sich auf diese Weise für ihre Ehrlichkeit zu belohnen. Bei Geldfunden ab 50 Euro sind drei Prozent Finderlohn gesetzlich vorgeschrieben.