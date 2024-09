Ehrenamtskarte in Niedersachsen gibt es jetzt als App

Hannover (dpa/lni) –

Wer sich in Niedersachsen ehrenamtlich engagiert, kann ab sofort seine Ehrenamtskarte digital auf einem Smartphone oder Tablet nutzen. Dafür gibt es nun eine kostenlose App für die Betriebssysteme Android und iOS, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Mit der Ehrenamtskarte erhalten Ehrenamtliche Vergünstigungen in Niedersachsen und Bremen wie zum Beispiel Rabatte im Einzelhandel oder ermäßigten Eintritt in Museen und Schwimmbäder. Mit der neuen App können Nutzerinnen und Nutzer die Karte digital vorzeigen. Außerdem zeigt die App, wo es Vergünstigungen in der Nähe gibt. Wer die Ehrenamtskarte beantragen oder verlängern möchte, kann das auch über die App machen.

Wer die Ehrenamtskarte erhalten möchte, muss sich seit mindestens zwei Jahren oder seit Bestehen einer Organisation, mindestens fünf Stunden in der Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren. Die Karte gilt zunächst für drei Jahre, kann aber verlängert werden.

Die Ehrenamtskarte wurde laut Staatskanzlei 2007 im Bundesland eingeführt, seit 2010 gilt sie länderübergreifend für Niedersachsen und Bremen. Mehr als 80 Kommunen beteiligen sich den Angaben zufolge derzeit an dem Programm. Rund 2.700 Vergünstigungen stehen zur Verfügung. Aktuell nutzen rund 29.000 Ehrenamtliche die Ehrenamtskarte.