Ehlers/Wickler verpassen WM-Finale – Kampf um Bronze

Adelaide (dpa) –

Die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben ihr WM-Halbfinale verloren und spielen im australischen Adelaide um die Bronzemedaille. Das Duo aus Hamburg kassierte in der Revanche für das verlorene Olympia-Finale von Paris eine 0:2 (10:21, 14:21)-Niederlage gegen die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig. Für Ehlers/Wickler war es die 14. Pleite im 15. Duell mit den Olympiasiegern.

«Das ist gerade eine sehr große Enttäuschung», sagte der 30 Jahre alte Wickler im NDR: «Nicht nur, dass wir das Spiel verlieren, sondern auch wie wir es verlieren. Wir kriegen eine ganz schöne Klatsche hier im Halbfinale.» Der 31-jährige Ehlers ergänzte: «Es war heute phasenweise die verhext.»

Im ersten Satz war Ahman der bestimmende Spieler. Immer wieder schaffte es der 23-Jährige, schwierige Bälle als perfekte Vorlagen an seinem Partner zu spielen. Hellvig überzeugte dazu auch noch im Block. So ging der Durchgang schon nach einer knappen Viertelstunde verloren.

Zu wenig Druck durch die deutschen Aufschläge

Ehlers/Wickler schafften es auch im zweiten Satz zu selten, die Gegner mit ihren Aufschlägen unter Druck zu setzen. Die Schweden setzten sich auf 16:12 ab. Schnell hatten sich Ahman/Hellvig sechs Matchbälle erarbeitet. Schon den ersten Versuch nutzten sie zum Finaleinzug.

Im Spiel um Platz drei treffen Ehlers und Wickler nun am Sonntag um 5.30 Uhr deutscher Zeit zum ersten Mal auf die Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat, die im Viertelfinale die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter besiegt hatten. Blockspezialist Ehlers gab sich kämpferisch: «Wir sind noch im Turnier, es gibt noch ein Spiel und da gibt es nichts zu verlieren.» Er und sein Partner wollen «alles reinhauen und noch mal richtig hier den Center Court anzünden».

Ahman/Hellvig erwarten im Finale vier Stunden später ihre schwedischen Landsleute Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson, die Rotar/Gauthier-Rat im Semifinale 2:0 (21:18, 21:17) geschlagen hatten.