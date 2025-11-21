Ehepaar unterschlägt Ware im Wert von 40.000 Euro

Bei einem Ehepaar werden sämtliche unterschlagene Pakete entdeckt, in einem Warenwert von bis zu 40.000 Euro. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Lütjenburg (dpa/lno) –

Bei einer Durchsuchung in Lütjenburg haben Ermittler umfangreiches Diebesgut im Wert von rund 35.000 bis 40.000 Euro sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel gemeinsam mitteilten, stand ein Ehepaar unter dem Verdacht der Unterschlagung. Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses durchsuchten Polizeibeamte am Mittwochabend das Wohnhaus der Tatverdächtigen.

In den Räumen stießen sie auf zahlreiche unterschlagene Paket- und Speditionssendungen. Darunter befanden sich hochwertige Kleidung, Parfum, Computerspiele und Handyzubehör. Die Sicherstellung und genaue Zuordnung der Gegenstände werde längere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es. Ermittlungen zu Herkunft und Umfang der mutmaßlich unterschlagenen Waren dauern an.