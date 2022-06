Ehepaar getötet: Polizei fahndet nach Sohn

Hannover (dpa) –

Nach der Tötung eines Ehepaares in Neustadt am Rübenberge fahndet die Polizei öffentlich nach dem tatverdächtigen Sohn der Frau. Die Staatsanwaltschaft Hannover veröffentlichte am Freitag Fotos des 27-Jährigen und bat um Hinweise. Es wurde aber davor gewarnt, den Gesuchten anzusprechen, weil er möglicherweise bewaffnet sei. Stattdessen solle die Polizei verständigt werden.

Die 53 Jahre alte Mutter und ihr 59 Jahre alter Ehemann waren am Montag tot in ihrem Haus in Neustadt in der Region Hannover gefunden worden. Der Sohn steht im Verdacht, das Ehepaar irgendwann nach dem 20. Mai mit einem Messer getötet zu haben. Das Motiv sei bislang ungeklärt. Nach der Tat sei der 27-Jährige geflohen. Die Fahndung nach ihm sei bislang ergebnislos verlaufen.