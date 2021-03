Ehemaliger Sprachschüler verletzt Lehrer mit Messer schwer

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Mölln (dpa) – In einer Sprachschule im schleswig-holsteinischen Mölln hat ein ehemaliger Schüler einen Lehrer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Lübeck mit. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Der 32 Jahre alte Syrer habe den Lehrer am Donnerstag angesprochen und angegeben, er wolle sich für einen neuen Sprachkurs anmelden. Plötzlich habe er ihn attackiert und ihm in Höhe des Ohres in den Kopf gestochen.

