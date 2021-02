Ehemaliger Pauli-Keeper eröffnet Corona-Testzentrum

Hamburg (dpa/lno) – Benedikt Pliquett hat sein Lokal «Alkotheke» mit Genehmigung des Hamburger Gesundheitsamts zu einem Corona-Testzentrum umfunktioniert. Der 36 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi des FC St. Pauli will inmitten der Corona-Pandemie helfen und in der Kiez-Kneipe Antigen-Schnelltests sowie von der kommenden Woche an auch PCR-Tests durchführen lassen. Pliquetts Verein «Brüder Teresa Straßenhilfe e.V.» wird zudem Obdachlosen und sozial Benachteiligten im Stadtteil St. Pauli jeweils einen Gratis-Test spendieren, berichtete die «Bild»-Zeitung (Donnerstag) dazu weiter.

«Grundsätzlich suche ich in allen Situationen des Lebens nach Lösungen», sagte Pliquett. Und der frühere Torwart, der an Heiligabendes seit Jahren Weihnachtsessen für Obdachlose organisiert, fügte hinzu: «Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, damit wir bald zur Normalität zurückkehren können – auch die Gastronomen auf dem Kiez.»

Der Ex-Profi hat von 2004 bis 2013 im Tor des aktuellen Zweitligisten FC St. Pauli gestanden. Davor hat der gebürtige Hamburger drei Jahre in Jugendteams des Stadtrivalen HSV gespielt. 2016 beendete er seine Karriere und eröffnete unter anderem seine Szene-Kneipe am Hans-Albers-Platz im Stadtteil St. Pauli. Mit einem Geschäftspartner hatte er vor gut einem Jahr «Brüder Teresa Straßenhilfe e.V.» gegründet, um vor allem Obdachlosen zu helfen.

