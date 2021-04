Ehemaliger HSV-Meisterspieler Piechowiak gestorben

Hamburg (dpa) – Der ehemalige HSV-Spieler Erwin Piechowiak ist tot. Der frühere Teamkollege von Fußball-Idol Uwe Seeler starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Das teilte der Hamburger SV unter Berufung auf Familien-Kreise mit. Der in Hamburg aufgewachsene Piechowiak spielte von 1957 bis 1966 für den HSV und absolvierte 175 Pflichtspiele für den Traditionsclub. Der Abwehrspieler erzielte dabei neun Tore.

Sein größter Erfolg war der Gewinn der deutschen Meisterschaft an der Seite von Club-Legenden wie Uwe Seeler, dessen Bruder Dieter, Torwart Horst Schnoor, Gert «Charly» Dörfel und Kapitän Jochen Meinke. Im Finale der Endrunde in Frankfurt setzte sich die Mannschaft von Trainer Günter Mahlmann am 25. Juni 1960 mit 3:2 gegen den 1. FC Köln durch.

Nach seiner Zeit beim HSV spielte er noch bis 1969 für Sperber Hamburg in der Regionalliga Nord, der damals zweithöchsten Spielklasse. Nach seiner Spielerlaufbahn arbeitete im Sportgroßhandel seines Freundes Uwe Seeler. Nebenher trainierte er in Hamburg mehrere Amateur-Teams.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-53235/2

Kader HSV

Trainerteam HSV

Spielplan HSV

Tabelle

Mitteilung HSV

Geschichte des HSV