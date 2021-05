Ehemaliger Hannover-Trainer Stendel wechselt nach Frankreich

Daniel Stendel, ehemaliger Trainer von Hannover 96, vor einem Spiel in der Arena. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Nancy (dpa) – Der frühere Hannover-96-Coach Daniel Stendel wird neuer Trainer des französischen Zweitligisten AS Nancy. Der 47-Jährige unterschrieb am Donnerstagabend einen Zweijahresvertrag bei dem ehemaligen Club von Michel Platini. Hintergrund dieses Wechsels ist, dass Stendel mit Nancys Präsident Gauthier Ganaye bereits beim FC Barnsley zusammenarbeitete. Beide führten den englischen Club 2019 in die zweite Liga zurück. «Es ist für mich ein großes Vergnügen, wieder mit Daniel zusammenzuarbeiten. Er ist der ideale Mann für den Club. Wir haben zusammen schon große Emotionen in England erlebt», sagte Ganaye.

Stendel trainierte die 96er von April 2016 bis März 2017. Nach der Trennung von seinem Herzensverein übernahm er den FC Barnsley in England und die Hearts of Midlothian in Schottland.

