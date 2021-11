Ehemalige Verschickungskinder appellieren an Bundesregierung

Borkum (dpa/lni) – Ehemalige Verschickungskinder haben Wachsamkeit gegenüber institutioneller Gewalt gegen Kinder und andere Schutzbedürftige angemahnt. Sie appellierten an den Bundestag und die künftige Bundesregierung, zu zeigen, dass ihnen die Misshandlungen und das Elend der Verschickungskinder nicht gleichgültig seien. Außerdem sollten eine bundesweit tätige Anlaufstelle zur Beratung und Vernetzung Betroffener sowie ein Dokumentationszentrum eingerichtet werden, teilte der Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickung (AEKV) am Sonntag zu seinem Kongress auf der Nordsee-Insel Borkum mit.

Auf Borkum gab es zeitweise 30 dieser Erholungsanstalten. Die Kuren wurden von Kinderärzten verschrieben und in der Regel von der Kranken- oder Rentenversicherung finanziert. In Transporten mit der Bundesbahn wurden Mädchen und Jungen im Alter von 2 bis 12 Jahren in die Kurorte an der Nordsee oder in den Bergen gebracht. Nach Angaben des Vereins wurden mehrere Millionen Kinder von den 1950er bis in die 1980er Jahre verschickt. Viele von ihnen erlitten schwere Misshandlungen.

Seit dem ersten Kongress 2019 auf Sylt habe sich das Wissen über den Umfang und die Art der Misshandlungen und des Unrechts erheblich erweitert, teilte der Verein mit. Mehrere Tausend Menschen seien in der Initiative aktiv und hätten umfangreiches Material zusammengetragen. Im Januar 2020 habe sich die Politik erstmalig mit dem Anliegen befasst, man sei aber «wieder und wieder vertröstet» worden. Um die Forderungen zu erfüllen, seien für die nächsten vier Jahre etwa sechs Millionen Euro notwendig.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-87509/2