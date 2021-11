Edeka ruft Mini-Schnitzel zurück: Rote Plastikteile möglich

Hamburg (dpa) – Der Lebensmittelhersteller Edeka hat wegen möglicher roter Plastikteile eine bestimmte Charge Tiefkühl-Schnitzel zurückgerufen. Konkret betroffen seien die «Edeka Mini Schnitzel in der 400g Packung» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.05.2022, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Freitag auf dem Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mit. Das Produkt wurde in mehreren Bundesländern verkauft, vorwiegend bei Edeka und Marktkauf.

Der zuständige Lieferant Tillman’s Convenience GmbH erklärte, das Unternehmen habe «umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen». Kunden können das Produkt auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Supermärkten gegen Geld umtauschen. Mini-Schnitzel mit einem anderen Haltbarkeitsdatum seien nicht betroffen.

