Echte Strohhalme als Alternative zu Plastik-Trinkhalmen

Einzelne Roggenstrohhalme sind für die Herstellung von Trinkhalmen auf einem Feld gebündelt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Lübeck (dpa/lno) – Spätestens ab Juli 2021 dürfen in der gesamten EU keine Plastikstrohhalme mehr verkauft werden. Doch es gibt zahlreiche Alternativen zu den bunten Trinkröhrchen. Eine davon wächst auf einem Feld bei Lübeck. Dort baut die Strohmi GmbH auf einer Fläche von zwei Hektar eine spezielle Roggensorte an, aus der Trinkhalme gefertigt werden. Rund zwei Millionen Naturstrohhalme im Jahr liefert das 1998 gegründete Unternehmen vor allem an Hotels, Bars und Restaurants sowie Privatleute im In- und Ausland. Der europaweite Lockdown wegen der Corona-Pandemie habe die Nachfrage jedoch einbrechen lassen, sagt die Gründerin und Geschäftsführerin von Strohmi, Marie-Luise Dobler.

Rund 40 Milliarden Plastiktrinkhalme werden nach Angaben von Umweltschutzorganisationen allein in Deutschland jedes Jahr verbraucht. Auf dem Markt gibt es inzwischen zahlreiche Alternativen zu Plastiktrinkhalmen, unter anderem wiederverwendbare Röhrchen aus Glas oder Edelstahl sowie Halme aus Weizen, Stärke oder Silikon.

Strohmi GmbH