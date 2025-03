Earth Hour in Schleswig-Holstein: Licht aus für das Klima

Kiel (dpa/lno) –

Zur sogenannten Earth Hour gehen heute zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr wieder die Beleuchtungen aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch in Schleswig-Holstein wollen sich zahlreiche Städte und Gemeinden an der weltweiten Aktion beteiligen. Private Firmen und Haushalte können ebenfalls mitmachen.

In Kiel werden laut Stadt seit einigen Jahren die Beleuchtungen des Rathauses, des Warleberger Hofes und des Schifffahrtsmuseums ausgeschaltet. Die Hansestadt Lübeck will nach eigenen Angaben neben der Beleuchtung des Holstentors auch die Lichter an der Petrikirche, der Jakobikirche, des Lübecker Doms, des Heiligengeist-Hospitals, der Musik- und Kongresshalle Lübeck, des Museumshafens und des Leuchtturms Travemünde für eine Stunde ausschalten.

Hunderte Städte und Gemeinden nahmen zuletzt teil

In Flensburg sollen laut den Initiatoren die Lichter der bekannten Goethe-Schule ausgemacht werden. Auch der Urlaubsort Timmendorfer Strand soll die Beleuchtung der Hafeninformation und in den Bäumen im Bereich des Rathauses und des Kurparks ausschalten.

Weitere teilnehmende Städte in Schleswig-Holstein sind laut WWF unter anderem Neustadt in Holstein, Neumünster, Rendsburg, Bad Bramstedt, Plön, Eutin und die Insel Pellworm.

Die jährliche globale Klima- und Umweltschutzaktion des WWF, die 2007 in Australien ins Leben gerufen worden war, soll ein sichtbares Symbol dafür sein, dass die Menschheit sich besser um ihren Planeten und den Klimaschutz kümmern muss. Mehr als 550 Städte und Gemeinden in Deutschland beteiligten sich laut WWF im vergangenen Jahr an der Aktion.