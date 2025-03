Earth Hour in Hamburg: Eine Stunde Dunkelheit für das Klima

Hamburg (dpa/lno) –

Zur sogenannten Earth Hour sollen am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr weltweit an vielen Orten die Lichter ausgehen, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch in Hamburg beteiligen sich nach Angaben der Initiatoren viele an der Aktion.

In der Hamburger Altstadt sollen die Lichter bei den Mühren, an den Portal-Figuren der Brooksbrücke, am Georgsplatz, am Rathaus und dem Rathausmarkt sowie an der Lombardsbrücke ausgeschaltet werden. In St. Georg werden die Lichter am Denkmal am Park, am Hansaplatz, am Deutschen Schauspielhaus, am Gert-Schwämmle-Weg und in der Unterführung «Königin der Nacht» erlischen. Private Firmen und Haushalte können sich ebenfalls an der Earth Hour beteiligen.

Die jährliche globale Klima- und Umweltschutzaktion des WWF, die 2007 in Australien ins Leben gerufen worden war, soll ein sichtbares Symbol dafür sein, dass die Menschheit sich besser um ihren Planeten und den Klimaschutz kümmern muss. Mehr als 550 Städte und Gemeinden in Deutschland beteiligten sich laut WWF im vergangenen Jahr an der Aktion.