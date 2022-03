«Earth Hour»: Am Samstag geht in Niedersachsen das Licht aus

Hannover (dpa/lni) –

An diesem Samstag wird es rund um den Globus dunkel – auch Niedersachsen und Bremen sind bei der «Earth Hour» dabei. Die «Stunde der Erde» solle ein Zeichen für Frieden, Klima- und Umweltschutz setzen. Zahlreiche Städte, Gemeinden, Unternehmen und Privatleute beteiligen sich im Norden an der Aktion, zu der die Umweltorganisation WWF aufgerufen hat. Um 20.30 Uhr werden unter anderem das Neue Rathaus in Hannover, der Braunschweiger Dom sowie die Kugelbake in Cuxhaven für eine Stunde verdunkelt. Das Wolfsburger Planetarium lädt in dieser Zeit zur Himmelsbeobachtung ein.

In ganz Deutschland wird nach Angaben des WWF in etwa 650 Städten und Gemeinden symbolisch der Schalter umgelegt. Die Aktion wird dieses Jahr zum 16. Mal veranstaltet – über alle Kontinente hinweg in mehr als 180 Ländern. Das australische Sydney verdunkelte 2007 als erste Stadt der Welt symbolisch ihre Wahrzeichen.