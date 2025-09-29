E-Scooter von Brücke auf U-Bahngleis geworfen

Hamburg (dpa) –

In Hamburg sollen Jugendliche ein E-Scooter von einer Brücke auf das Gleisbett der U1 geworden haben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, musste die U-Bahn am Sonntagabend von 21.30 Uhr bis ungefähr 23.00 Uhr auf dem Gleis im Stadtteil Alsterdorf zwischen dem Paul-Stritter-Weg und der Feuerbergstraße stehen bleiben. Von den 100 Fahrgästen wurde niemand verletzt. Die U-Bahn konnte schließlich selbstständig zum nächstgelegenen Bahnhof fahren. Die Polizei ermittelt gegen einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.