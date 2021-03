E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Bremen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 36-Jährige beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß am Dienstagabend wurde der Mann zu Boden geschleudert und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und sichergestellt. In der Jacke des 36-Jährigen fand die Polizei eine kleinere Menge Kokain, zudem hatte der E-Scooter keine gültige Versicherung.

© dpa-infocom, dpa:210317-99-861382/2

Mitteilung der Polizei