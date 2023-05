E-Scooter-Fahrer fährt Kind an Haltestelle an: Fahrerflucht

Hildesheim (dpa/lni) –

In Hildesheim hat nach Erkenntnissen der Polizei ein E-Scooter-Fahrer ein Kind angefahren – und dann Fahrerflucht begangen. Der Unfall passierte am Freitagmittag an einer Bushaltestelle, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach bisherigem Erkenntnisstand sei ein E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg unterwegs gewesen und gegen eine an der Haltestelle wartende Elfjährige gefahren. Das Mädchen stürzte auf den Boden und verletzte sich leicht.

Ohne sich um das Kind und die Unfallfolgen zu kümmern, sei der noch unbekannte Mann weitergefahren, hieß es. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Der Fahrer ist der Beschreibung zufolge 60 bis 70 Jahre alt, hat eine kräftige Figur, graues, kurzes und schütteres Haar und war dunkel bekleidet beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen.