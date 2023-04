E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Der Fahrer eines E-Scooters hat sich bei der Kollision mit einem Auto in Wilhelmshaven schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war der 21-Jährige am Mittwochnachmittag mit seinem Elektroroller vom Wagen einer 70 Jahre alten Frau erfasst worden, als er an einer Ampel gerade die Straße überqueren wollte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann in Lebensgefahr schwebe, berichteten die Beamten – nähere Einzelheiten zu seinem Zustand nannten sie nicht. Die Autofahrerin erlitt den Angaben zufolge keine Verletzungen.