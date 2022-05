E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Osnabrück (dpa/lni) –

Ein 22-Jähriger ist mit seinem E-Scooter in Osnabrück gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der junge Mann hatte am Samstagabend den Außenspiegel eines geparkten Autos gestreift, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Sturz erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Laut den Beamten stand der 22-Jährige augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Nach Polizeiangaben war ein Atemalkoholtest aufgrund der schweren Verletzungen nicht möglich. Im Krankenhaus wurde dem Mann später eine Blutprobe entnommen. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.