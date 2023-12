E-Scooter-Akkus in Lagerhalle in Brand geraten

Ganderkesee (dpa/lni) –

In einer Lagerhalle eines E-Scooter-Vermieters im Gewerbegebiet in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) sind mehrere Akkus in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen am Freitagabend bei der Ankunft der Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurden Anwohner über WarnApps angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Atemschutztrupps hatten sich zunächst einen Zugang zur Halle verschafft, indem sie Türen aufbrachen und mit Sägen Löcher in die Wände schnitten. Das Feuer wurde parallel über eine Drehleiter mit einem Wasserwerfer bekämpft. Da Akkus wiederholt aufflammen und weiterbrennen können, gestaltete sich der Löscheinsatz nach Feuerwehrangaben als besonders schwierig.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.