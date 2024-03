Klein Nordende (dpa/lno) –

Eine 70 Jahre alte Frau ist mit ihrem E-Roller in Klein Nordende (Kreis Pinneberg) gestürzt und gestorben. Eine Zeugin habe die Frau am Donnerstag regungslos neben dem Fahrzeug entdeckt und die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 70-Jährige starb vor Ort. Unklar war zunächst, was genau geschehen war. Die Polizei sucht Zeugen, die einen Sturz oder einen Unfall beobachtet haben.