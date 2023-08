E-Roller brennt in Treppenhaus: Feuerwehr rettet Bewohner

Norderstedt (dpa/lno) –

Weil ein E-Roller im Treppenhaus eines Norderstedter Mehrfamilienhauses gebrannt hat, mussten mehrere Bewohner und Bewohnerinnen von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, saßen die Menschen, darunter zwei Kinder und eine hilfsbedürftige Person, am Freitag durch den Rauch in ihren Wohnungen fest. Letztere konnte durch das Treppenhaus hinausgetragen werden und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Vier weitere Menschen wurden aus dem ersten Obergeschoss über eine Leiter gerettet. Auch eine Katze konnte noch rechtzeitig unter einem Sofa hervorgeholt werden.

Aufgrund der starken Rauchschäden sind die vier Wohnungen in den ersten beiden Stockwerken den Angaben zufolge vorerst nicht bewohnbar. Warum der E-Roller im ersten Obergeschoss Feuer fing, blieb zunächst unklar. Rund 40 Einsatzkräfte waren mit den Lösch- und Rettungsarbeiten beschäftigt.