Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Westerstede (dpa/lni) – Ein Pedelec-Fahrer ist in Westerstede (Kreis Ammerland) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 75-Jährige habe am Mittwochabend mit seinem E-Bike eine Straße überqueren wollen, als es zu dem Zusammenprall kam, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

