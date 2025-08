E-Bike-Fahrerin von Auto erfasst – schwer verletzt

Norderstedt (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist eine 30 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein 83 Jahre alter Autofahrer die E-Bike-Fahrerin am Montag beim Abbiegen auf ein Grundstück. Die 30-Jährige war auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Die Frau stürzte und geriet unter das Auto. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die behandelnden Ärzte hätten am Montagabend eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen, hieß es.

Zur Ermittlung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.