Bad Essen (dpa/lni) – Eine E-Bike-Fahrerin ist bei Glatteis in Bad Essen in einer Kurve gestürzt und hat sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Passanten fanden die 51-Jährige am Dienstagmorgen bewusstlos am Boden, teilte die Polizei mit. Ersthelfer und der Rettungsdienst belebten die Verunglückte wieder. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus nach Osnabrück. Nach den Ermittlungen stürzte die Frau auf einer kleinen Straße am Stadtrand wegen Straßenglätte.