Pinneberg (dpa/lno) –

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Pinneberg schwer verletzt worden. Der 58 Jahre alte Mann sei am Mittwoch aus bislang unbekannter Ursache mit einem abbiegenden Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die 23-jährige Autofahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.