E-Auto brennt in Tiefgarage in Hamburg – keine Verletzten

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Tiefgarage in Hamburg-Hammerbrook hat ein E-Auto Feuer gefangen. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. «Das Feuer wurde uns gegen 12.47 Uhr gemeldet», sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. «Verletzt wurde niemand.» Im Moment sei die Feuerwehr mit zehn Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das E-Auto stehe in der untersten Etage einer Tiefgarage am Heidenkampsweg/Wendenstraße.

Elektrofahrzeuge sind wegen ihrer Batterie generell schwieriger zu löschen als Autos, die mit Benzin fahren.