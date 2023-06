DWD warnt vor Starkregen im Nordwesten und in Mecklenburg

Offenbach (dpa) –

Der Deutsche Wetterdienst warnt nach den schweren Unwettern in weiten Teilen Deutschlands nun noch vor «teils heftigem, mehrstündigem Starkregen» im Nordwesten Deutschlands und in Mecklenburg mit Regenmengen zwischen 30 und 90 Litern pro Quadratmeter. Im Osten und Südosten könne es noch vereinzelt Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen geben, teilte der DWD am Freitagmorgen mit. Im Laufe des Freitags gebe es dann langsam eine Wetterberuhigung. In der Nacht zum Samstag seien dann «wahrscheinlich keine Warnungen mehr erforderlich».